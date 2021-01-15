إسبانيا – أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية للنادي بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وفرض قيود مشددة في إقليم كتالونيا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الـ24 من يناير الحالي لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الإسبانية لمكافحة الوباء الذي أدى إلى وفاة أكثر من 53 ألف شخص في إسبانيا مع أكثر من مليوني حالة إصابة مؤكدة.

وتوصلت السلطات الإقليمية اليوم خلال اجتماع عن بعد مع النادي بعدم منح أي استثناء من أجل إقامة الانتخابات.

وسيؤدي تأجيل الانتخابات لعدم وجود كيان إداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي دون حل لفترة أطول.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، بعد أن فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات لكن النادي قال في بيان إنه سيطلب من حكومة إقليم كتالونيا السماح للناس بالتصويت عبر البريد.

وكان النادي أعلن أمس الخميس أن جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا استطاعوا رسميا الحصول على الحد الأدنى من التوقيعات لقبول ترشيحهم للانتخابات الرئاسية والبالغة 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

ويسعى المرشحون الثلاثة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو الذي أنهى فترته المضطربة كرئيس في أكتوبر بعد ضغوط متزايدة من الجماهير وخلافه العلني مع ميسي.

المصدر: أ ف ب

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