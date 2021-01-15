ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي محمود بن إسماعيل أن مسألة توحيد سعر الصرف على قيمته في السوق الموازي تعتبر آلية غير مجدية.

بن اسماعيل وفي تصريح لموقع “إرم نيوز” الإمارتي أمس الخميس رأى أن مسألة توحيد سعر الصرف ستتيح للتجار رفع قيمته مجددًا في حالة استمرار سياسة المركزي الحالية، واقتصار بيع العملة على مناطق ومصارف محددة في غرب البلاد، وإهمال صغار التجار والحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة.

وأشار إلى أن سلبيات سعر الصرف تحتاج لمعالجة سريعة من خلال عدة إجراءات مهمة، مثل رفع الحد الأدنى للأجور، مبينًا أن حجج التضخم وتعطيل التنفيذ عائدة للصراع بين المجلس الرئاسي وحكومته من جانب والمصرف المركزي في طرابلس من جانب آخر.

Share and Enjoy ! 0 Shares