روسيا تسجل قرابة 25 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تتخطى الـ3.5 مليون

روسيا تسجل قرابة 25 ألف إصابة بكورونا خلال يوم والحصيلة الإجمالية تتخطى الـ3.5 مليون

روسيا – سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 24.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية عتبة الـ3.5 مليون حالة للوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 24715 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24763 إصابة أمس، ما يتجاوز إحصاءات الأيام السابقة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5534 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3094 حالة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.2% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 555 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19″ الذي يسببه كورونا، مقابل 566 وفاة أمس، فيما تماثل 27636 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و520531 إصابة مؤكدة منها 64495 حالة وفاة و546356 حالة نشطة ومليونين و909680 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 95.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19” (531 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 611 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم.

وأوعز الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل.

المصدر: RT

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