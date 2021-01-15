فريق “كاماز ماستر” الروسي يهيمن على منصة التتويج في رالي دكار 2021 للشاحنات

فريق “كاماز ماستر” الروسي يهيمن على منصة التتويج في رالي دكار 2021 للشاحنات

السعودية – احتكر فريق “كاماز ماستر” الروسي منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

وأحرز الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة “كاماز- ماستر” المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، بزمن قدره 48 ساعة و23 دقيقة و21 ثانية، متقدما على مواطنيه، أنطون شيبالوف (بفارق 39 دقيقة و38 ثانية)، وآيرات ماردييف (بفارق ساعة واحدة و14 دقيقة و35 ثانية).

وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها سوتنيكوف بالمركز الأول في رالي دكار الشهير.

وجاء تتويج سوتنيكوف باللقب رغم إحرازه المركز الثالث في المرحلة الـ12 والأخيرة اليوم الجمعة متأخرا بفارق دقيقتين و4 ثوان عن التشيكي مارتين ماسيك الذي أحرز المركز الأول بزمن قدره ساعتان و32 دقيقة و27 ثانية، فيما جاء الروسي شيبالوف بالمركز الثاني متأخرا بدقيقة واحدة عن الفائز بالمرحلة.

وفي فئة السيارات، فاز الفرنسي بيتر هانسل بالمركز الأول.

وفي فئة المركبات الخفيفة، فاز باللقب التشيلي فرانشيسكو لوبيز.

وفي فئة الدراجات رباعية العجلات، فاز الدراج الأرجنتيني مانويل أندوخار بالمركز الأول.

وفي فئة الدراجات النارية، حقق المركز الأول الدراج الأرجنتيني كيفن بينافيدس.

المصدر: Dakar_arabic/gsaksa/KAMAZmasterTEAM

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