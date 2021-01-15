في مقابلة تلفزيونية.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

في مقابلة تلفزيونية.. صلاح يكشف موقفه من سياسة كلوب

إنجلترا – أكد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أنه يرغب في خوض كافة المباريات مع فريقه، وتحدث عن الأسباب وراء تذبذب مستوى الريدز.

وتحدث صلاح في مقابلة مع شبكة قنوات “بي إن سبورتس” والتي بثت الجمعة، عن رأيه في سياسة التناوب بين اللاعبين، والتي يقوم بها المدرب الألماني يورغن كلوب، بسبب خوض الفريق لمنافسات 3 بطولات مختلفة: “هذا سؤال صعب جدا (يضحك). أنا أرغب في لعب كل المباريات، لا أستطيع الحديث عن ذلك الأمر لأن الأمور التكتيكية تظل خاصة بالمدرب”.

وأكمل: “شخصيا أتطلع لخوض المباريات كلها لمدة 90 أو حتى 95 دقيقة، هذا رأيي.. لكن في النهاية القرار يعود للمدير الفني، واللاعبون يحترمون قرارات المدرب”.

وعن الأسباب وراء تراجع فريقه، قال: “السبب هو فيروس كورونا. الأمور صعبة جدا، وغياب الجماهير يجعل الفرصة متساوية أمام طرفي كل مباراة. كافة الفرق تتأثر بحالة الضبابية حول مستقبل المنافسات وإمكانية تعليق النشاط. اليوم، هناك إغلاق تام في إنجلترا”.

وأضاف: “في النهاية، نحن ندخل كل المباريات برغبة كبيرة في تحقيق الفوز. المستويات متقاربة هذا الموسم، جميع الفرق تحقق الانتصارات وتتعرض للهزائم، ويبدو من الصعب تماما أن تتوقع هوية الفائز باللقب، وإن كنت آمل أن تذهب البطولة لليفربول بكل تأكيد”.

وأتم صلاح: “الإصابات أثرت على مستوى ليفربول، لكن يجب علينا التعامل مع الوضع الراهن”.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، متخلفا بفارق 3 نقاط عن صدارة مانشستر يونايتد، في انتظار خوض الفريقين لمباراة هامة، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 19.

المصدر: twitter/beINSPORTS

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