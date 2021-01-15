لا غالب ولا مغلوب في مباراة روسيا وبيلاروس في مونديال كرة اليد “مصر 2021”

لا غالب ولا مغلوب في مباراة روسيا وبيلاروس في مونديال كرة اليد “مصر 2021”

مصر – تعادل المنتخب الروسي مع نظيره البيلاروسي 32 -32 في المباراة التي جمعتهما امس ضمن المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري.

وتميزت المباراة بالندية منذ بدايتها، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 15-15.

وبهذا التعادل، حصل كل منتخب على نقطة واحدة، فيما تشهد المجموعة الثامنة في وقت لاحق اليوم مواجهة بين المنتخبين الآخرين في المجموعة سلوفينيا وكوريا الجنوبية.

ويلعب المنتخب الروسي تحت علم الاتحاد الروسي لكرة اليد، فيما يعزف نشيد الاتحاد الدولي للعبة قبل انطلاق مبارياته بسبب العقوبة التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: rsport.ria.ru

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