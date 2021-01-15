الصين – أفادت بيانات جمركية امس بأن صادرات الصين زادت بأكثر من المتوقع في ديسمبر.

وارتفعت الصادرات الصينية 18.1 % في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بتباطؤ عن قفزة 21.1 % في نوفمبر، لكنها تجاوزت التوقعات بارتفاع إجمالي بلغ 15 %.

وزادت الواردات 6.5 % على أساس سنوي في الشهر الماضي، متخطية توقعات الصعود 5 بالمئة وتسارعت عن ارتفاع 4.5 % في نوفمبر.

وسجلت الصين فائضا تجاريا 78.17 مليار دولار في ديسمبر، وهي أعلى قراءة مسجلة على رفينيتيف منذ 2007، وكان اقتصاديون توقعوا هبوط الفائض التجاري إلى 72.35 مليار دولار من 75.4 مليار دولار في نوفمبر.

المصدر: رويترز

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