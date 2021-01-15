ليبيا – نشر موقع “نورديك مونيتور” المتخصص في التحقيقات الاستقصائية تقريرًا حول استغلال المبعوث الرئاسي التركي الخاص إلى ليبيا أمر الله إيشلر مهمته الرسمية ومنصبه في الترويج لأعمال تجارية عائلية، خاصة بشقيقه أثناء مشاركته في عمليات سرية في البلاد.

الموقع نقل عن مصدر حكومي مطلع على تعاملات المبعوث في ليبيا أن شقيق إشلر ويدعى أحمد سامي إيشلر لديه تعاملات تجارية في مختلف القطاعات، ويعمل تحت غطاء سياسي يوفره شقيقه أمر الله، وفقًا لما نقلته صحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الجمعة.

وقال المصدر المطلع: “استخدم أمر الله نفوذه السياسي لتنشيط أعمال شقيقه في ليبيا”، مضيفًا: “إنه تم إرسال أمر الله في مهمة سرية إلى ليبيا بعد أن أنهى أردوغان رحلته الرسمية هناك في عام 2010”.

ونوّه الموقع إلى أن أمر الله إيشلر يحمل لقب المبعوث الخاص إلى ليبيا ويواصل حضور جلسات البرلمان التركي بصفته نائبًا، وشغل الرجل منصب نائب رئيس وزراء تركيا بين 25 ديسمبر 2013 و29 أغسطس 2014، وعُين الممثل الخاص لأردوغان في ليبيا في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، يزور ليبيا بانتظام وينسق اتصالات أردوغان الرسمية والخاصة مع الميليشيات في البلاد، وفقًا للتقرير.

كما ساعد أمر الله شقيقًا آخر له في تأمين وظيفة في الحكومة، وفي 28 أكتوبر 2018 عيّن أردوغان الأخ الأكبر لأمر الله نور الله إيشلر نائبًا لرئيس أرشيف الدولة الذي يعمل تحت مكتب الرئيس.

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