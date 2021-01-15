واشنطن – أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تخطط لبيع حوالي 20 مليون برميل من احتياطيها النفطي الخام بموجب قانوني عامي 2015 و2018.

وذكر بيان للوزارة أنه “يلزم القانونان الوزارة ببيع أكثر قليلا من 10 ملايين برميل خلال السنة المالية 2021”.

وأضاف: “القانون يسمح ببيع ما تصل قيمته إلى 450 مليون دولار من النفط لتمويل تحديث الاحتياطي، المخزون في خزانات أرضية بولايتي تكساس ولويزيانا، مما قد يستدعي بيع 10 ملايين برميل أخرى”.

ونادرا ما تلجأ الولايات المتحدة إلى مخزونها النفطي الاحتياطي، إلا في الأزمات الكبرى إذ لجأت إليه عام 2005 خلال إعصار “كاترينا”، وفي عام 2011 عند اندلاع الاضطرابات في ليبيا.

المصدر: “رويترز”

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