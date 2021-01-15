السودان – ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزارة التجارة الأمريكية قررت رفع القيود عن تصدير المنتجات الأمريكية إلى السودان.

وأوضحت الوكالة السودانية الرسمية أن وزارة التجارة لأمريكية – مكتب الصناعة والأمن، أعلنت عن تعديل لوائحها، وذلك برفع القيود عن تصدير منتجات أمريكية إلى السودان كانت محظورة سابقا لوجوده في قائمة الإرهاب.

وأفيد بأن المنتجات الأمريكية المعنية تشمل البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات، كما أشير إلى أن الشركات الأمريكية بعد هذا الإجراء ستتمكن من التعامل مع السودان من دون موانع قانونية.

المصدر: سونا

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