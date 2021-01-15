الأردن – أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، إن الوضع الوبائي في الأردن أفضل مما كان سابقا، مشيرا إلى أن نسبة الاختبارات الإيجابية أقل من 5% وأن عدد المصابين 8 أضعاف عدد الإصابات المثبتة.

وفي حين وصل عدد الإصابات المسجلة من السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الأردن إلى 25 إصابة، أعلن وزير الصحة عن تعرض مجموعة داخل الأردن للعدوى بالسلالة الجديدة من مصابين قادمين من الخارج، وقال: “المصابون بالسلالة الجديدة كانوا معزولين في بيوتهم ولم يتم حجرهم مؤسسيا”، مرجحا ازدياد أعداد المصابين بالسلالة الجديدة.

من جهة أخرى، اعتبر عبيدات أن الإقبال على تلقي لقاح كورونا جيد وسيكون أفضل مستقبلا، موضحا أن كسر حلقة العدوى يقتضي وجود مناعة لدى 70% من أفراد المجتمع سواء من المرض أو من تلقي اللقاح.

من الجدير ذكره أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة في الأردن وصل إلى 312043 إصابة حتى أمس الخميس.

المصدر: عمون

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