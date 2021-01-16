الصحة العالمية: العالم قد لا يجد أبدا “المريض صفر” في بحثه عن منشأ كورونا

الصحة العالمية: العالم قد لا يجد أبدا “المريض صفر” في بحثه عن منشأ كورونا

جنيف – أوضحت خبيرة الأوبئة الأمريكية والمسؤولة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، إن العالم قد لا يجد أبدا “المريض صفر” الذي أصيب بفيروس كورونا في بحثه عن منشأ “كوفيد -19”.

من المقرر أن يعقد فريق تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ COVID-19 اجتماعات افتراضية مع مضيفيه الصينيين في ووهان، حيث اكتشف الفيروس لأول مرة منذ أكثر من عام.

وكان التلفزيون الصيني قد أكد الخميس أن فريقا عالميا تقوده منظمة الصحة العالمية وصل إلى مدينة ووهان، للتحقيق من أجل معرفة منشأ الفيروس.

وسيقضي الفريق شهرا تقريبا في المدينة التي تقع في وسط الصين، والتي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى أواخر عام 2019، على أن تتضمن هذه الفترة أسبوعين في الحجر.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares