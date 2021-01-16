بروكسل – أكد نائب الممثل الرسمي لحلف شمال الأطلسي بيرس كازاليت أنه وبعد قرار روسيا الانسحاب من معاهدة “السماء المفتوحة”، يظل حلفاء “الناتو” ملتزمين بالحوار مع موسكو حول الحد من التسلح.

وقال: “لا يزال جميع حلفاء “الناتو” ملتزمين بالحد من الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، وهذا أمر ضروري لأمننا، وسيواصل الحلفاء التشاور عن كثب بشأن الحد من الأسلحة في المستقبل، كما نظل منفتحين على الحوار عبر مجلس الناتو وروسيا بشأن الحد من المخاطر والشفافية”.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية إطلاق إجراءات الانسحاب من معاهدة “السماء المفتوحة”، مشيرة إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، “اختل توازن مصالح الدول المشاركة الذي تم التوصل إليه عند إبرام المعاهدة”، ولم يدعم شركاء موسكو في المعاهدة المقترحات الروسية للحفاظ على قابليتها للتطبيق في الظروف الجديدة.

وتم التوقيع على المعاهدة عام 1992، وأصبحت واحدة من تدابير بناء الثقة في أوروبا بعد الحرب الباردة، والتي سمحت للدول الأعضاء بجمع المعلومات حول القوات والأنشطة العسكرية لبعضها البعض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي انسحاب بلاده من المعاهدة، متذرعا بـ”تكرار الانتهاكات الروسية، واستخدام المعاهدة أداة للضغط العسكري” فيما نفت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.

المصدر: “نوفوستي”

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