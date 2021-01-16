النفط يخسر أكثر من 2% متأثرا بمخاوف إغلاق ثان في الصين

النفط يخسر أكثر من 2% متأثرا بمخاوف إغلاق ثان في الصين

الصين – هبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمائة إثر مخاوف خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهبط برنت 1.32 دولار، بما يعادل 2.3 بالمئة لتجري تسويته عند 55.1 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.21 أو 2.3 بالمئة، إلى 52.36 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة عام في وقت سابق هذا الأسبوع، أول تراجع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، إذ خسر برنت 1.6 بالمئة هذا الأسبوع وهبط الخام الأمريكي حوالي 0.4 بالمئة.

وبينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقود المالية تلقى الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط بجانب طلب صيني قوي.

وصارت هذه العوامل الإيجابية محل شك اليوم مع ارتفاع الدولار وتكثيف الصين إجراءات الإغلاق.

المصدر: “رويترز”

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