إنجلترا – أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 55761 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1280 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة كانت دون الـ50 ألفا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة قبل اليوم الجمعة.

وارتفعت حصيلة الإصابات والوفيات الجمعة مقارنة بيوم الخميس، حيث تم تسجيل 48682 إصابة جديدة و1248 وفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن بريطانيا سجلت أكثر من 3.25 مليون إصابة بفيروس كورونا منذ بدء الوباء، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 86 ألف شخص.

وعلى خلفية الارتفاع في أعداد الإصابات الجديدة، تم فرض إجراء إغلاق صارمة في انجلترا اعتبارا من 4 يناير الجاري، ولا تستبعد الحكومة تمديد الإغلاق حتى أواخر مارس المقبل وتشديد الإجراءات نظرا للمعدلات المرتفعة لانتشار الفيروس.

المصدر: نوفوستي

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