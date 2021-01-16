مصر – سلطت العديد من التقارير الصحفية الضوء على لاعب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري، الذي ظهر خلال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الأرجنتيني ضمن كأس العالم لكرة اليد.

وحسب صحيفة “AS” الإسبانية، فإن جوتييه البالغ 26 عاما لفت أنظار كل من شاهد المباراة عبر التلفاز بسبب بدانته الواضحة، ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهود بدنيا لافتا.

وتابعت الصحيفة، أن جوتييه يزن 110 كلغ، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي.

يذكر أن مشاركة الكونغو الديمقراطية في النسخة الـ27 من كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير الجاري، هي الأولى في تاريخ المونديال.

ويلعب المنتخب الكونغولي ضمن المجموعة الرابعة التي تجمعه بالإضافة للأرجنتين مع الدنمارك والبحرين.

يذكر أن المنتخب الكونغولي خسر المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28-22.

المصدر: as.com

Share and Enjoy ! 0 Shares