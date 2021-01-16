روسيا – هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طاقم فريق كاماز ماستر الروسي عقب تتويجهم بلقب رالي دكار 2021 في فئة الشاحنات والذي استضافته السعودية.

وشكر بوتين أعضاء الفريق والعاملين الفنيين على “قوة الشخصية والعمل الجاد المنسق”.

وأكد الرئيس الروسي على أن: “روح البطل لطاقم كاماز، وتركيزهم على المركز الأول معروفة جيدا للمشاركين والمشجعين في هذا الرالي الأسطوري”.

وتابع: “استمرارا للتاريخ المظفر لمن سبقه، فاز فريقنا مرة أخرى، للمرة الثامنة عشرة، بـ”دكار”، مما يؤكد على مستوى الاحتراف وميزات القيادة”.

واحتكر فريق “كاماز ماستر” الروسي منصة التتويج بسباق رالي دكار الصحراوي 2021 لفئة الشاحنات، والذي استضافته السعودية للمرة الثانية على التوالي بالفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

وأحرز الروسي دميتري سوتنيكوف سائق شاحنة “كاماز- ماستر” المركز الأول في الترتيب العام بقطعه مسافة الرالي التي بلغت أكثر من 8 آلاف كم، متقدما على مواطنيه، أنطون شيبالوف، وآيرات ماردييف.

المصدر : وكالة تاس

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