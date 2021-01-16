ليبيا – أكد رئيس حزب العمال التركي أركان باش أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان انتهج سياسات استفزازية عدوانية وإرهابية على الصعيدين الداخلي والخارجي، داعيا الأحزاب والقوى الديمقراطية إلى الاتفاق بينها على مشروع وطني شامل يساعدها للتخلص من نظامه.

باش لفت في حديث تلفزيوني اليوم السبت وفقاً للوكالة العربية السورية “سانا” إلى أن أردوغان يتهم كل من يعارضه بالإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة والتجسس ناسيا أنه هو “الإرهابي وعدو الشعب” ومن ورط تركيا بمشاكل كبيرة على الصعيد الخارجي وخاصة تدخله في سوريا و ليبيا ودعمه للمجموعات الإرهابية هناك.

وأكد على أن أردوغان مسؤول عن الواقع الاقتصادي والمالي الخطير في تركيا، مضيفاً”البطالة والفقر والجوع والكذب من أهم نتائج سياسات أردوغان الذي سيحاسبه الشعب في أول انتخابات قادمة كما حاسبه في انتخابات اسطنبول وأنقرة وأهم الولايات التي مني فيها حزب العدالة والتنمية بهزيمة كبرى”.

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