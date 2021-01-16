إيران – عاود الريال الإيراني صعوده أمام الدولار الأمريكي مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، حيث تم تداول الدولار اليوم السبت في السوق الموازية بسعر 229 ألف ريال.

وجاء ذلك بعد أن سجلت العملة الإيرانية في تعاملات الأربعاء 247 ألف ريال للدولار، مقابل 260 ألف ريال في نفس اليوم من الأسبوع السابق.

ولم يتوقف ارتفاع قيمة الريال حتى في ظل إعلان واشنطن أمس الجمعة عن فرض عقوبات جديدة على طهران، في مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتكثيف حملة العقوبات ضد إيران في آخر أيام ولايته التي ستنتهي في 20 يناير الجاري.

المصدر: RT

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