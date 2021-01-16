الولايات المتحدة – كشفت وكالة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، عن سقوط صواريخ إيرانية بعيدة المدى قرب سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز”.

وقالت الوكالة، إن أقمارا صناعية أمريكية رصدت إطلاق الصواريخ التي سقطت بالمحيط الهندي من إيران.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من السفينة التجارية، لكنهم رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأشار المسؤولون أيضا إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” أيضًا كانت تبعد حوالي 100 ميل، من المكان الذي انفجر فيه صواريخ إيرانية عند سقوطهما في المحيط، مما أدى إلى تطاير الشظايا في كل الاتجاهات.

وفي الوقت الذي لا تتمكن فيه حاملة الطائرات أو السفن المرافقة لها من رؤية الصواريخ التي تبعد 100 ميل، لكن أقمار أمريكية رصدت إطلاق الصواريخ من إيران.

وكان الرئيس ترامب أمر ببقاء “نيميتز” في شمال الخليج العربي خلال مراسم التنصيب.

وأرسلت الولايات المتحدة الغواصة “يو إس إس جورجيا” المزودة بأكثر من 150 صاروخا موجها في وقت سابق من هذا الأسبوع، قرب مناورات بحرية إيرانية بمضيق هرمز.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته البحرية الأمريكية، الإثنين، قائلة إن “طرادات صواريخ موجهة كانت برفقة الغواصة النووية التي عبرت مضيق هرمز متوجهة نحو الخليج العربي”.

ولفت البيان إلى أن عبور الغواصة يأتي لدعم العمليات البحرية ولضمان الاستقرار البحري والأمني في المنطقة التي تربط البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الهادئ وغرب المحيط الهندي، وهي منطقة هامة للتجارة العالمية.

المصدر : وكالة عين الاخبارية

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