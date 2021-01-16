ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن مهمة اللجنة الإستشارية مناقشة القضايا العالقة وآلية اختيار السلطة التنفيذية بعد فشل لقاءات تونس واجتماعات الزوم، مشيراً إلى أن الشعب الليبي “المحتل” بحسب قوله لا يعلم كيف تم اختيار لجنة الـ75 في ملتقى الحوار السياسي.

عبدالعزيز أضاف خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” وتابعته صحيفة المرصد :” الخطة والطبخة هي بقاء السراج رئيس المجلس الرئاسي ومعه شخصيه من الشرق والآخر من الجنوب ، أما بشأن اجتماع الميزانية فلماذا لم تجتمعوا قبل تاريخ 4 أبريل لتحديد ميزانية البلاد المنكوبة؟ ما المعوقات التي كانت موجودة حينها والآن غير موجودة؟”.

وأضاف :” من يظن أن فبراير جاءت لتستبدل فاسدين بفاسدين هو واهم، وفاسدين فبراير الذين هم الآن أكثر من فاسدين سبتمبر ومن جاء على أكتاف فبراير لم يكونوا موجودين ايام القذافي، هناك بعض الأشخاص يتاجرون بعلاج مرضى السرطان وهذه قمة الوضاعة، من يتحمل المسؤولية هو السراج لأنه يعين الأشخاص حسب الولاءات والشلليه”.

واختتم حديثه موجهاً نداء لمن وصفهم بـ”ثوار فبراير الحقيقيين” قائلاً:” يجب عليكم انشاء كتيبة اسمها كتيبة القضاء على الفساد والمفسدين وحينها سيلتف الشعب حولكم”.

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