ليبيا – قال عميد بلدية الزهراء ناصر أبو قديرة إن إقرار لإغلاق الشامل وحظر التجول لمدة 10 أيام صدر بناءً على التقارير المقدمة من مركز الاستجابة السريعة واللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في بلدية الزهراء حيث لوحظ ازدياد بحالات الاصابة بالفايروس بعد تسجيل أكثر من 700 إصابة خلال أقل من شهر.

أبو قديرة أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القرار اتخذ أيضاً لعدم وجود الاجراءات الاحترازية ولعدم توفير المستلزمات الصحية في المدارس وخوفا من زيادة انتشار الفايروس تم الإعلان عن الاغلاق التام لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة باستثناء لجان الامتحانات والمخابز والمواد التموينية .

وأعرب عن تمنياته من الحكومة بدء صرف الميزانيات المخصصة للبلديات والمقررة من المجلس الرئاسي لأن البلدية لغاية هذه اللحظة لم تستلم الميزانية المقررة ما جعلها عاجزة عن توفير المستلزمات الصحية اللازمة.

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