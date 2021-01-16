إنجلترا – يعتقد أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق أن واين روني سيحقق نجاحا في عالم التدريب بالنظر إلى معلوماته عن كرة القدم وخبرته لكنه في نفس الوقت أكد على أن النتائج ستكون البرهان.

وخلال حديث يتعلق بصحة لاعبي كرة القدم أشاد فيرغسون بقرار روني التحول إلى عالم التدريب بصورة كاملة.

وأضاف فيرغسون الذي قاد يونايتد إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 13 مرة: “هو الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا والهداف التاريخي لمانشستر يونايتد وقدم مسيرة رائعة كلاعب.. أتوقع له بداية موفقة”.

وقرر روني لاعب يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق اعتزال اللعب والتفرغ لتدريب ديربي كاونتي فريق الدرجة الثانية أمس الجمعة بعد أن تولى تدريب الفريق بصفة مؤقتة خلفا للمدرب الهولندي المقال فيليب كوكو إلى جانب اللعب مع الفريق.

وأردف المدرب الاسكتلندي المعتزل قائلا: “لكن النتائج هي الأهم في هذا المجال (التدريبي) وعلى كل من يعمل فيه تحقيق النتائج. سيدرك هو ذلك أفضل من أي شخص آخر.

وتابع: “قدم بداية جيدة وهو يملك معلومات وخبرة عن اللعبة وهو صاحب حضور مميز وأتمنى له التوفيق”.

وقال فيرغسون أيضا: “هذه خطوة كبيرة بالنسبة له وهو شاب ثري صاحب مسيرة في عالم كرة القدم وبالتالي فإنه لا يتحول للتدريب من أجل إطعام أسرته لكنه يرغب في ذلك وهذا أمر مهم.. أتمنى له التوفيق”.

المصدر: “رويترز”

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