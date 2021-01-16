مصر – مع انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد، بدأت المنتخبات في حجز مقعدها في الدور الرئيسي من البطولة.

المنتخب المصري حجز مقعده في الدور الرئيسي، بعدما حقق فوزا كاسحا على نظيره المقدوني بنتيجة 38-19، في الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

كيف تتأهل المنتخبات؟

وتأهل المنتخب المصري إلى الدور الرئيسي بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، وهو ما يضمن له الحصول على أحد المقاعد الـ3 الأولى المؤهلة إلى الدور الرئيسي.

البطولة تضم 32 منتخبا، تم تقسيمها إلى 8 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، حيث تتأهل بنفس الرصيد الذي حصلت عليه في المجموعة.

وفي الدور الرئيسي، يتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 4 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات.

وتنضم منتخبات المجموعة الأولى إلى الثانية، والثالثة إلى الرابعة، والخامسة إلى السادسة، والسابعة إلى الثامنة.

ويلعب كل منتخب في المجموعة 3 مباريات فقط، مع المنتخبات التي لم تكن رفقته في المجموعة.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يُلعب بنظام الإقصائيات.

المصدر : وكالة عين الاخبارية

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