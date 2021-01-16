لابورتا: ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة

لابورتا: ميسي يرغب في الاستمرار مع برشلونة

إسبانيا – صرح خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني في حديث لصحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وهداف البرشا يرغب في الاستمرار مع الفريق الكتالوني.

وقال لابورتا في تصريحاته: “ميسي حاليا في قمة تركيزه لكي يجعلنا نلحق بأتليتكو مدريد في الدوري ونعبر باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا”.

وأضاف: “لا أعلم إذا كان ميسي سيشارك في مباراة الأحد ضد أتلتيك بيلباو لكنه سيكون على دكة البدلاء وهذا مهم لأن وجوده يحفز زملائه”.

وأضاف لابورتا: “أرى ميسي سعيدا للغاية ويستمتع بما يقدمه”.

وختم بالقول: “أعرف أنه يريد الاستمرار مع برشلونة وأعرف أنه سيقوم بتقديم كل ما لديه للبقاء طالما قدم له النادي له عروضا تناسبه”.

ويعد لابورتا ضمن 3 مرشحين لانتخابات برشلونة، بالإضافة لكل من فيكتور فونت وتوني فريتشا، ويسعى المرشحون الثلاثة لخلافة جوسيب ماريا بارتوميو الذي أنهى فترته المضطربة كرئيس في أكتوبر الماضي بعد ضغوط متزايدة من الجماهير وخلافه العلني مع ميسي.

ويلعب برشلونة ضد أتليتك بيلباو يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

المصدر: sport.es

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