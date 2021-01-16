ألمانيا – أهدر لايبزيغ فرصة ثمينة لتصدر الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا” بتعادله 2-2 مع مضيفه فولفسبورغ في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

وسجل هدفي الضيوف الفرنسي نوردي موكيلي وويلي أوربان في الدقيقتين 5 و54 على التوالي، فيما سجل ثنائية فولفسبورغ، الهولندي نوردي موكيلي والسويسري ريناتو ستيفين في الدقيقتين 22 و35 على الترتيب.

وبهذا التعادل، أهدر لايزيغ فرصة تصدر الدوري مؤقتا ورفع رصيده في الوصافة إلى 32 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر بايرن ميونخ الذي يستضيف فرايبورغ غدا الأحد.

في المقابل، رفع فولفسبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب.

وفي مباراة ثانية، تعادل بوروسيا دورتموند مع ضيفه ماينز بهدف لكل منهما.

وافتتح ماينز باب التسجيل في الدقيقة الـ57 عن طريق ليفين أوزتونالي وعادل “أسود الفيستيفال” عن طريق البلجيكي توماس مونيير في الدقيقة الـ73 من عمر اللقاء.

المصدر: RT

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