ليبيا – قال مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق إن مقترح الموازنة الموحدة لكلتا الحكومتين تتراوح قيمته ما بين 70 و75 مليار دينار، بسعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار الأميركي.

المسؤول أشار في تصريح لموقع “العربي الجديد”إلى أن الدولة تعول على إنتاج ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل نفط يوميًا في العام الحالي، على أساس سعر نفط 50 دولارًا للبرميل في الموازنة المقترحة.

وأوضح المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، أن هناك زيادة في الموازنة الجديدة شملت منحة الزوجة والأبناء، بالإضافة إلى إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحروب، وتفعيل الحكم المحلي ودوره في إدارة الخدمات المحلية وبعض المشروعات الأخرى، ومعالجة الانقطاع في التيار الكهربائي وتوفير الأموال للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

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