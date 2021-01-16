مصر – كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكثير من الأسرار عن حياة والده، في ذكرى ميلاده الـ103.

وقال عبد الناصر خلال حواره مع جريدة “اليوم السابع”، إن الفنانة الراحلة أم كلثوم كانت قريبة من والدته قائلا: “كنا نسميها طنط سوما”، موضحا أن والده كان ينتظر الأغاني الجديدة لأم كلثوم لتعزفها والدته على البيانو وكان يردد بعض أغانيها في الصباح عندما كان يبدأ يومه.

وأكد أن “أحاديث اضطهاد والده للفنان محمد فوزي خزعبلات من الإخوان ومجموعة العهد الملكي وتأميم شركة الفنان لأنها انطبقت عليها الشروط وكانت أم كلثوم شريكة له والدولة رشحته لتلحين النشيد الوطني الجزائري”.

وتابع: “جمال عبدالناصر دعم محمد فوزي خلال مرضه وأمر بعلاجه فى الخارج على نفقة الدولة”.

المصدر: اليوم السابع

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