مصر – أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده فقدت حوالي 200 مليار جنيه من إيرادات قطاعات متعددة بسبب كورونا خلال العام الماضي.

وقال معيط إن “جائحة كورونا أثرت على الاقتصاد المصري، حيث انخفض الإيراد المحلى للدولة، وتم إنفاق أموال أخرى في عدد من القطاعات”.

وأضاف: “نتوقع ألا يقل فقد الإيرادات العام الحالي عن 150 مليار جنيه”.

وأشار، إلى أن “الإصلاحات منحت الاقتصاد المصري صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.

وأكد أن قطاعات “الاتصالات والأدوية والمستلزمات الطبية شهدت نموا إيجابيا خلال جائحة كورونا”.

المصدر: RT

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