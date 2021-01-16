واشنطن – أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمر بإحداث تحول عسكري لتحفيز التعاون العربي-الإسرائيلي ضد إيران في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون، وفق الصحيفة، إن ترامب أمر بتوسيع القيادة العسكرية الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط لتشمل إسرائيل، في إعادة تنظيم في اللحظة الأخيرة لهيكل الدفاع الأمريكي الذي دعت إليه الجماعات الموالية لإسرائيل منذ فترة طويلة لتشجيع التعاون ضد إيران.

ووفق “وول ستريت جورنال” تعني هذه الخطوة أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل كلا من إسرائيل والدول العربية، في خروج عن عقود من هيكل القيادة العسكرية الأمريكية التي تم وضعها بسبب الخلاف بين إسرائيل وبعض حلفاء البنتاغون العرب.

كما تعد هذه الخطوة، الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن ترامب أجرى التغيير مؤخرا ولكن لم يتم الإعلان عنه بعد، ورفض مسؤول انتقالي في إدارة بايدن التعليق على هذه الخطوة.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه لطالما تم تخصيص المسؤولية العسكرية الأمريكية عن إسرائيل لقيادتها الأوروبية، وقد مكن هذا الترتيب الجنرالات الأمريكيين في الشرق الأوسط من التفاعل مع الدول العربية دون أن يكون لهم ارتباط وثيق بإسرائيل، التي كان ينظر إليها في ذلك الوقت على أنها خصم في العالم العربي.

المصدر: وول ستريت جورنال

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