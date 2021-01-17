أسرة الراحل عمر خورشيد تستقبل العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته!

أسرة الراحل عمر خورشيد تستقبل العزاء فيه بعد 40 عاما على وفاته!

مصر – أثار إيهاب خورشيد، شقيق عازف الجيتار المصري الراحل عمر خورشيد حالة من الجدل، بإعلانه استقبال الأسرة العزاء في شقيقه الراحل بعد 40 عاما من وفاته.

وكتب إيهاب خورشيد عبر “فيسبوك”: “الأسره تتقبل واجب العزاء في منزلها في مصر الجديدة.. الله يرحمك يا عمر”.

وتوفي عمر خورشيد يوم 29 مايو 1981 جراء حادث مروري في نهاية شارع الهرم بجانب مينا هاوس وأمام مطعم خريستو بعد انتهائه من عمله في أحد الفنادق الكبرى، وكانت بصحبته زوجته اللبنانية دينا وصديقتهما الفنانة مديحة كامل، في نهاية شارع الهرم أمام مطعم “خريستو”.

وعمل عمر، مع العديد من الفنانين، أبرزهم محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم “ابنتي العزيزة” الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971، وشارك في بطولته نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم “غيتار الحب”.

كما كشف إيهاب خورشيد، عبر تصريحات لموقع “مصراوي”، أن عمر توفي، في حين كانت كل من دينا ومها “على ذمته”، ولم ينفصل عنهما، مؤكدا أن أخيه “لم ينجب أي أولاد منهما” في زيجته الأولى، والفنانة مها أبو عوف في الزيجة الثانية .

وأوضح قائلا: “مها أبو عوف ودينا، وشريهان (شقيقة عمر خورشيد)، ما كنوش أوفياء له، وأمناء عليه، لأنهم كانوا على دراية بكل ما حدث”.

جدير بالذكر أن الأضواء سلطت على عازف الغيتار الراحل في الأيام الأخيرة، وذلك بعد مرور سنوات عديدة من مصرعه.\

المصدر : موقع مصراوي + المصريون

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