تونس – أكد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد لحيوني، إن قوات الأمن نجحت ليلة أمس بالتصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المناطق.

وأضاف الناطق الرسمي أن ”حسن التدخل الأمني” أسهم في عودة الهدوء إلى هذه المناطق بعد ساعات من المواجهات، موضحا أن “الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها نجحت ليل أمس في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة في عدد من مناطق البلاد من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما”.

ولفت إلى أن العديد من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب والمواجهات مع قوات الأمن في عدد من جهات البلاد ليلة أمس هم قصر.

وشهدت عدة مدن، من بينها أحياء بالعاصمة، ليل السبت/الأحد مواجهات بين عدد من الشبان وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوقفت قوات الأمن إثر ذلك العشرات من الشبان في ولايات تونس ومنوبة وسوسة والمنستير والقيروان.

المصدر: موزاييك أف أم

Share and Enjoy ! 0 Shares