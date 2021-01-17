مصر – حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على حساب نظيره السلوفيني بنتيجة 31-25 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر لغاية 31 يناير.

وأنهى المنتخب الروسي الشوط الأول متقدما بفارق 3 أهداف (16-13).

وحصل حارس المنتخب الروسي فيكتور كيرييف على جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد أن تألق بالتصدي للعديد من الفرص المحققة وساهم بشكل كبير بفوز منتخب بلاده.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط وضمن تأهله إلى الدور المقبل رفقة المنتخب البيلاروسي الذي فاز بدوره في وقت سابق اليوم على نظيره الكوري الجنوبي متذيل الترتيب بنتيجة 32-24.

في المقابل، توقف رصد المنتخب السلوفيني عند نقطتين حصل عليها من فوزه في الجولة الأولى على منتخب كوريا الجنوبية.

ويلعب المنتخب الروسي تحت علم الاتحاد الروسي لكرة اليد، فيما يعزف نشيد الاتحاد الدولي للعبة قبل انطلاق مبارياته بسبب العقوبة التي أقرتها محكمة التحكيم الرياضية “كاس” في الـ17 من ديسمبر الماضي بحرمان الرياضيين الروس من المنافسة في المسابقات الدولية الكبرى تحت العلم والنشيد الروسي لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار أي حتى 16 ديسمبر 2022، بدعوى “التلاعب في بيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات”.

المصدر: rsport.ria.ru

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