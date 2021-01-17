ليبيا – قال الباحث المختص بالشؤون السياسية والاستراتيجية محمود الرملي إنه تعاقب على ليبيا سبعة مبعوثين للأمم المتحدة لحد الآن، ابتداء من عبد الإله الخطيب وانتهاء بالمبعوث الجديد يان كوبيش، معربًا عن تمنيه أن يتم الاتجاه نحو الحل مع المبعوث الجديد لا أن يكون الأمر مجرد إدارة للأزمة.

الرملي وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت أشار إلى أن ليبيا تشهد صراع إرادات بين بعض الدول، وكذلك تنافسًا بين الشركات الفرنسية والإيطالية، وتنافسًا حادًا بين الفرنسيين من جهة والأتراك من جهة أخرى، وكل هذه الملفات الساخنة تعقد الملف الليبي.

ورأى إلى أن المبعوث الجديد سيبدأ وأمامه تركة ثقيلة جدًا من القضايا الصعبة، حيث أن هناك مصالح متضاربة محليًا ودوليًا وإشكاليات، بالإضافة إلى أن الكثير من الدول تدير صراعها على الأراضي الليبية، معربًا عن أمله بأن ينجح في مهمته ويستطيع إيجاد آلية للحل وتسوية الأوضاع في البلاد.

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