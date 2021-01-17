 بالصور | مستشار أردوغان يلتقي المشري في إسطنبول – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – استضاف ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين، وذلك خلال زيارة الأخير إلى إسطنبول.

أقطاي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” أمس السبت قال: “استضفنا رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري. وهبنا الرئيس – وهو أيضًا مفكر وأكاديمي جيد- من كتبنا العربية”.

 

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