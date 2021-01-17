اليابان – بعد أن لاحظت الاهتمام الكبير بسيارات LC 500 التي طرحتها العام الفائت، قررت شركة لكزس طرح نسخ معدلة من هذه المركبات مخصصة للسوق الأمريكية وبعض أسواق العالم.
وأكثر ما يلفت النظر في سيارات LC 500 هو تصميم هيكلها الخارجي الذي يوحي بالقوة ويحمل ملامح المركبات الرياضية والمركبات الفاخرة بنفس الوقت، فضلا عن التصميم المميز للمصابيح الأمامية، والشبك الأمامي المنحني العريض، وتصميم الفتحات الهوائية على المقدمة وجانبي الهيكل.
وستأتي النسخ المعدلة من هذه السيارات بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات وعزم يعادل 477 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات، تؤمن معا تسارعا من 0 إلى 100 كلم في أقل من 4 ثوان.
ومن المفترض أن تطرح هذه السيارات قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، وبأسعار قد تصل إلى 144 ألف دولار تبعا للمواصفات التي يرغب بها المشتري.
المصدر: moto1