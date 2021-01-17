ليبيا – قال رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس صبراتة البلدي بلغت 28%.

بن تاهية وفي مؤتمر صحفي نقلته قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أضاف أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس تاجوراء البلدي بلغت ‎%‎25، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة والإقبال تعدّ ضعيفة، وأنهم يحتاجون المزيد من حملات التوعية الانتخابية للمواطنين.

وأكد بن تاهية أن العملية الانتخابية سارت في سلاسة وعلى الوجه الأمثل، وأن السبت المقبل سيشهد انتخابات بلدية القره بوللي، ثم بلدية طرابلس المركز في الأسبوع الذي يليه.

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