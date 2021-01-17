إسرائيل – أصيب كبير حاخامات تل أبيب يسرائيل لاو بفيروس كورونا على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح “فايزر” ضد كوفيد-19، حسبما ذكر حفيده يديديا عبر “تويتر” أمس .

ووصف يديديا الحالة الصحية لكبير حاخامات إسرائيل الأسبق بأنها “رائعة”.

وأوضح أن الحاخام لاو انتقلت العدوى إليه من زوجته التي خالطت شخصا ثبتت إصابته بالفيروس، في مطلع الأسبوع الماضي.

وكان لاو البالغ من العمر 83 عاما، قد تم تطعيمه بالجرعة الثانية من لقاح “فايزر” قبل أيام.

ولم يتضح على الفور متى أصيب لاو بكورونا، فقد يكون حدث ذلك قبل تلقيه الجرعة الثانية، حيث يستغرق الفيروس عادة بعض الوقت للظهور في الاختبارات، أو قبل أن يصبح اللقاح فعالا بصورة كاملة.

يذكر أن التطعيم هدفه ضمان أن يكون من يتلقى اللقاح محصنا ضد الفيروس وقادرا على مكافحته. ومع ذلك لا يستبعد في بعض الحالات حدوث الإصابة بالفيروس ونقله دون ظهور أي أعراض.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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