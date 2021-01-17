ليبيا – قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي إن لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت شرف له، فهو شخصية عربية كبيرة، وإضافة للعمل العربي المشترك.

العسومي أشار وفقًا لصحيفة “اليوم السابع” إلى أن مواقف الرئيس السيسي خاصة في منع التدخلات الأجنبية في ليبيا أظهرت السيادة العربية، مؤكدًا أن جميع التحركات المصرية دائمًا تصب في مصلحة الشعوب العربية، والبرلمان العربي يدعم هذه التحركات.

وأضاف أنه عرض على الرئيس برنامج البرلمان العربي، ووجه له الشكر على ما قام به خلال الفترة الماضية في الدفاع عن الدول العربية والأمة العربية ودعمه للحق العربي، وهذا محل تقدير من البرلمان العربي الذي يركز على الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الحقوق والسيادة العربية، وفي التواصل مع البرلمانات الدولية لإيصال صوت القضايا التي نتبناها، والمتعلقة بسيادة الدول العربية ومنع التدخلات الخارجية.

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