إيطاليا – يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي في كسر رقم قياسي جديد، اليوم الأحد، ضد إنتر ميلان ضمن مواجهات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي على ملعب النيراتزوري.

يفصل رونالدو عن تحقيق الوصول لهدفه رقم 20 لهذا الموسم، هدف واحد فقط، بذلك يصل للموسم الـ15 على التوالي له، الذي يحقق فيه هذا الرقم.

ويملك رونالدو حتى الآن في رصيده 19 هدفا في كل البطولات التي شارك فيها مع اليوفي هذا الموسم، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل يوفنتوس مواجهة الليلة وبرصيده 33 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد خوض الفريق لـ 16 مباراة.

يذكر أن يوفنتوس كان قد تعادل في 6 مواجهات هذا الموسم وخسر مباراة وهو ما تسبب في تراجعه في جدول الترتيب.

المصدر: ESPN FC

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