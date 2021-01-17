روسيا تسجل 481 وفاة ونحو 23.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا تسجل 481 وفاة ونحو 23.5 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

روسيا – شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال اليوم الأخير زيادة بواقع نحو 23.5 ألف حالة جديدة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات الأيام الثلاثة السابقة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 23586 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24092 إصابة أمس، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 12.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (4012 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3316 حالة).

وتراجعت حصيلة الوفيات اليومية جراء مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في روسيا لأول مرة منذ 11 يناير إلى ما تحت عتبة الـ500 حالة، إذ رصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 481 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 590 وفاة في اليوم السابق).

وتماثل 23440 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا خلال اليوم الأخير.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و568209 إصابات مؤكدة منها 65566 حالة وفاة و542212 حالة نشطة ومليونين و960431 حالة شفاء.

وأشارت غرفة العمليات إلى أن روسيا سجلت تراجعا في عدد المصابين بكورونا على أساس أسبوعي لأول مرة منذ أواخر الصيف الماضي.

وأجري في روسيا حتى الآن أكثر من 96.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، 478 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا يزال أكثر من 614 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وانطلقت في روسيا شهر ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح “سبوتنيك V”، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم.

وأوعز الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل.

المصدر: RT

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