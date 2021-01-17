السودان – أعلنت السفارة الإيطالية بالسودان عن مشاركة 47 علامة تجارية إيطالية في معرض الخرطوم الدولي 2021 الذي سيقام في 19 يناير الجاري خلال أسبوع التجارة والابتكار الإيطالي الأول.

وأشار بيان صادر عن السفارة إلى أنه سيتم خلال الأسبوع طرح إمكانيات الشركات الإيطالية في مجالات التكنولوجيا، الصناعة والابتكار وبحث إمكانية عقد الشراكة بين إيطاليا والسودان.

وسينظم اتحاد الأعمال الإيطالي لشركات الكهرباء، ندوة حول كيفية تعزيز وتقدم هذا القطاع في السودان بإشراف مفوضية التجارة الإيطالية، كما ستقدم لجنة التجارة الإيطالية ندوة حول قطاع المياه في السودان والحلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع.

وذكر البيان أنه سيطرح أيضا في الجلسات، ميثاق حاضنات الأعمال بحيث أنشأت مؤسسة (E4Impact) وهي فرع من جامعة كاتوليكا في ميلانو،5 حاضنات في الخرطوم ستتناول تجربتها في هذا المجال.

يذكر أن ندوات الأسبوع سيشارك فيها خبراء من إيطاليا والسودان عبر الفيديو كونفرس.

المصدر: سونا

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