ليبيا – هنأ رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران بلديات الواحات (أوجله – جالو – جخرة) بنجاح الانتخابات البلدية التي تم تنظيمها هذا الشهر في تلك البلديات لاختيار مجالسها البلدية، مضيفًا أن العملية الانتخابية كانت ناجحة، ووفقًا للمعايير، واتسمت بالحرية والنزاهة.

.عمران قدم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمجلس النواب شكره لجميع الجهات التي ساهمت في نجاح الانتخابات وأبرزها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بدعم من الحكومة الليبية والجهات الأمنية التي أشرفت على تأمينها.

وأكد أن الانتخابات ستتواصل لتشمل جميع البلديات في المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب ووفقًا لما هو مقرر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس النواب، مشددًا على أن تعطل الانتخابات كان فقط لأسباب لوجستية .

وأضاف أن الانتخابات البلدية تأتي في إطار الممارسة الديمقراطية وحق سكان البلديات في المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم واختيار من يرأس بلدياتهم، وهو حق أساسي يكفله الإعلان الدستوري والقانون.

واختتم إدريس عمران بشكر حكماء المناطق وكل من انخرط في العملية الانتخابيه من مواطنين.

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