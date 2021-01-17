إنجلترا – تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ملعب “أنفيلد” والذي سيكون مسرحا للصدام المرتقب بين ليفربول وضيفه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مدربا الناديين العريقين التشكيلة الأساسية لفريقيهما قبل نحو ساعة من خوض هذا اللقاء.

ووضع مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الشياطين الحمر”:

بينما سيبدأ مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي غونار سولشاير، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة “الريدز”:

ويدخل اليونايتد (36 نقطة) المباراة بمعنويات عالية، بعد أن تصدر جدول الترتيب مع بداية العام الجديد للمرة الأولى منذ آخر مرة في عام 2013 عندما توج “الشياطين الحمر” باللقب للمرة الأخيرة.

أما ليفربول (33 نقطة)، فيعاني بعد السقوط في مباراته الأخيرة أمام ساوثهامبتون والتعادل قبلها في مباراتين أمام كل من نيوكاسل يونايتد ووست بروميتش ألبيون، وسيسعى لتحقيق الانتصار لاستعادة الصدارة ولا سيما بعد تراجعه اليوم إلى المركز الثالث عقب صعود ليستر سيتي (35 نقطة) لمركز الوصافة بفوزه على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين.

المصدر: twitter/LFC/ManUtd

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