مصر – دخل رجل الأعمال المصري المعروف، نجيب ساويرس، على خط الجدل الجاري في مصر حول تصفية شركة الحديد والصلب التي أسست في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وفي تغريدة نشرها على صفحته في “تويتر”، اليوم الأحد، رد ساويرس على تصريحات النائب المصري هيثم الحريري، الذي انتقد قرار تصفية الشركة مستعرضا عددا من الاعتبارات التي تجعله يرفض هذا القرار.

وشدد رجل الأعمال على أن الشركة تخسر مليارات (الجنيهات) سنويا” من أموال الشعب المصري على مدار عقود من الزمن.

وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قبل أيام، تصفية هذه الشركة بعد 67 سنة من عمرها، حيث تأسست الشركة عام 1954، مبررة قرارها بارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

المصدر: RT

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