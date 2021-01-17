ليبيا – أعلنت مصلحة المطارات بوزارة مواصلات الوفاق اختتام ورشة عمل بتونس ضمت 16 متدربًا من موظفي المصلحة بالإضافة إلى موظفين من 13 مطارًا.

بيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن ورشة العمل التي نفذتها الأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بوصفها المركز الإقليمي لـ”إيكاو”، تختص بإجراءات إعداد برنامج أمن المطار وتمكين المشاركين من معرفة متطلبات البرنامج.

وأضاف البيان أن المشاركين في الورشة تلقوا المعلومات اللازمة لصياغة برنامج أمن المطار ومراجعته بشكل دوري وحسب الحاجة، مبينًا أن المطارات الـ13 التي أرسلت موظفيها للتدريب هي معيتيقة، وبنينا، وسبها، وطرابلس، وطبرق، وأوباري، والكفرة، والأبرق، وغات، ومصراتة، وغدامس، والزنتان، وتمنهنت.

Share and Enjoy ! 0 Shares