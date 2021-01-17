نظم عمال شركة الحديد والصلب في محافظة حلوان المصرية، وقفة صباح اليوم بمقر الشركة بعد قرار اتخذ مؤخرا بتصفية الشركة. إقرأ المزيد مصر.. نجيب ساويرس يرد بالأرقام على الرافضين لتصفية شركة أسسها جمال عبد الناصر مصر.. نجيب ساويرس يرد بالأرقام على الرافضين لتصفية شركة أسسها جمال عبد الناصر وأفادت صحيفة “اليوم السابع” الإلكترونية المصرية، بأن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية، نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التي تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه بحسبهم. وطالب العمال الدولة بالتدخل لوقف قرار التصفية (الذي سيترتب عليه تشريد حوالي 8 آلاف عامل) مع ضخ أموال لتطوير الشركة. وقبل أيام، قررت الجمعية العامة غير العادية برئاسة محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية في مصر، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب (التى تم تصفيتها) وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة. وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا. ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية. إقرأ المزيد مصر.. تصفية أشهر وأعرق شركة تأسست في عهد جمال عبد الناصر مصر.. تصفية أشهر وأعرق شركة تأسست في عهد جمال عبد الناصر وواجه قرار التصرفية اعتراضات خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة. واعتبر الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ‏ وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التي تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة في مصر. المصدر: اليوم السابع

نظم عمال شركة الحديد والصلب في محافظة حلوان المصرية، وقفة صباح اليوم بمقر الشركة بعد قرار اتخذ مؤخرا بتصفية الشركة. إقرأ المزيد مصر.. نجيب ساويرس يرد بالأرقام على الرافضين لتصفية شركة أسسها جمال عبد الناصر مصر.. نجيب ساويرس يرد بالأرقام على الرافضين لتصفية شركة أسسها جمال عبد الناصر وأفادت صحيفة “اليوم السابع” الإلكترونية المصرية، بأن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية، نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التي تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه بحسبهم. وطالب العمال الدولة بالتدخل لوقف قرار التصفية (الذي سيترتب عليه تشريد حوالي 8 آلاف عامل) مع ضخ أموال لتطوير الشركة. وقبل أيام، قررت الجمعية العامة غير العادية برئاسة محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية في مصر، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب (التى تم تصفيتها) وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة. وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا. ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية. إقرأ المزيد مصر.. تصفية أشهر وأعرق شركة تأسست في عهد جمال عبد الناصر مصر.. تصفية أشهر وأعرق شركة تأسست في عهد جمال عبد الناصر وواجه قرار التصرفية اعتراضات خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة. واعتبر الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ‏ وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التي تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة في مصر. المصدر: اليوم السابع

مصر – نظم عمال شركة الحديد والصلب في محافظة حلوان المصرية، وقفة صباح اليوم بمقر الشركة بعد قرار اتخذ مؤخرا بتصفية الشركة.

وأفادت صحيفة “اليوم السابع” الإلكترونية المصرية، بأن هناك حالة رفض من العمال لقرار التصفية، نظرا لإمكانية تطوير وتحديث الشركة التي تمتلك أصولا لا تقل عن 100 مليار جنيه بحسبهم.

وطالب العمال الدولة بالتدخل لوقف قرار التصفية (الذي سيترتب عليه تشريد حوالي 8 آلاف عامل) مع ضخ أموال لتطوير الشركة.

وقبل أيام، قررت الجمعية العامة غير العادية برئاسة محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية في مصر، الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين، شركة الحديد والصلب (التى تم تصفيتها) وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن يتم التباحث مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.

وواجه قرار التصرفية اعتراضات خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، وعدد من العاملين الذين حضروا الجمعية العامة.

واعتبر الفقي أن قرار التصفية قرار خاطئ‏ وساهم في القضاء على تاريخ كبير لصناعة الحديد والصلب في مصر وللشركة التي تأسست في يونيو عام 1954، وأسهمت في بناء الصناعة في مصر.

المصدر: اليوم السابع

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