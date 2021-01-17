إسرائيل – أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي، بأن قاذفتين أمريكيتين من طراز بوينغ بي -52 ستراتوفورتريس شوهدتا تعبران فوق إسرائيل باتجاه الخليج اليوم الأحد.

ولفت الموقع إلى أن هذه هي المرة الخامسة في الأشهر الأخيرة التي شوهدت فيها طائرات أمريكية من هذا الطراز تمر في المنطقة.

يأتي ذلك، في أعقاب كشف وسائل إعلام أمريكية عن سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” في المحيط الهندي، تزامنا مع مناورات كانت تجريها قوات الحرس الثوري الإيراني شملت إطلاق صواريخ باليستية.

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، بأن الصواريخ الإيرانية سقطت “بشكل خطير” بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي، وعلى بعد 100 ميل من حاملة الطائرات “نيميتز” الهجومية.

المصدر: ynetnews

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