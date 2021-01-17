“يونهاب” تسلط الضوء على مؤشر يقارن القوة العسكرية بين الكوريتين

“يونهاب” تسلط الضوء على مؤشر يقارن القوة العسكرية بين الكوريتين

كوريا ج – سلطت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” على مؤشر Global Firepower الذي يصنف القوة العسكرية لدول العالم وقالت إنه يظهر أن الجنوب يتفوق بـ22 مرتبة على الشمال.

ووفقا لمؤشر “غلوبال فايرباور” لعام 2021، بلغت قيمة المؤشر لكوريا الجنوبية 0.1621، لتحتل المرتبة السادسة من بين 138 دولة، محافظة على مرتبتها في العام الماضي.

ويأخذ المؤشر في الاعتبار أكثر من 50 عاملا، منها القوة العسكرية والقدرة المالية والقدرة اللوجستية والجغرافية. وكلما انخفضت قيمة المؤشر أشار ذلك إلى قوة جيش الدولة.

واحتلت كوريا الشمالية المرتبة 28 عالميا، حيث سجلت 0.4684 هذا العام، بانخفاض عن ترتيبها العام الماضي في المركز الـ25، وفقا للمؤشر.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة، تلتها روسيا والصين والهند واليابان.

ويأتي هذا التصنيف غداة عرض عسكري للجيش الكوري الشمالي قالت سيؤول إنه تضمن استعراض صاروخ باليستي يطلق من غواصة ووصفته بأنه “أقوى سلاح من نوعه في العالم”.

المصدر: يونهاب

Share and Enjoy ! 0 Shares