إسبانيا – دافع مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، عن قراره البدء بليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو، أمس الأحد، بعدما تعرض النجم الأرجنتيني للطرد.

وغاب ميسي عن فوز برشلونة على ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر يوم الأربعاء الماضي بسبب الإصابة، لكن قبل خوض النهائي قال كومان، إنه سيسمح للاعب الأرجنتيني باتخاذ القرار المناسب بشأن لياقته البدنية.

وقال كومان للصحفيين عقب الخسارة أمام بيلباو 2-3 بعد التمديد: “أعتقد أنه بعد الكثير من السنوات في أعلى المستويات، فإنه (ميسي) يعرف متى يستطيع اللعب ومتى لا يستطيع. تحدثت إليه وقال إنه جاهز بما يكفي لبدء المباراة”.

وظهر ميسي بشكل قوي في البداية وساهم بشكل مؤثر في هدف التقدم لكنه شعر بالإرهاق مع مرور الوقت وخرج من الأجواء بشكل تدريجي.

ونال الإحباط من ميسي حيث وصل إلى قمة الغضب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، واعتدى على لاعب بيلباو، أسيير فياليبر، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويتسبب في طرد النجم الأرجنتيني بشكل مباشر.

وقال كومان “أتفهم ما فعله ميسي.. لا أعرف عدد الأخطاء المرتكبة ضده، ويكون من الطبيعي امتلاك رد فعل عند الاستمرار في محاولة ارتكاب خطأ ضد لاعب يتطلع إلى المراوغة بالكرة، لكنني أحتاج إلى رؤية اللقطة مجددا بشكل واضح”.

ومع حصول ميسي على بطاقة حمراء بسبب العنف، فإنه من المرجح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف أربع مباريات في الدوري الإسباني وكأس إسبانيا.

ويلعب برشلونة مع جاره كورنيا في الدور الـ32 لكأس إسبانيا في منتصف الأسبوع، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.

المصدر: رويترز

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